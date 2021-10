Dyrs viden om død udfordrer videnskaben

- Det er ikke et emne, der er blevet forsket meget i, fordi naturvidenskaben traditionelt kun beskæftiger sig med ting, som kan måles og vejes, siger zoolog Sussie Pagh, seniorforsker ved Institut for Kemi og Biovidenskab på Aarhus Universitet, til Videnskab.dk.

Er din hunds øjne store og sørgmodige for at manipulere dig til at give den godbidder, eller fordi den er lammet af tanken om, at døden er et uundgåeligt punktum for livet?

Der er dog inden for de seneste år sket et skred i mange forskeres opfattelse af, hvor avanceret dyr kan tænke. Flere forskningsstudier peger på, at nogle dyr har en bevidsthed og muligvis derfor også evner at erkende døden.

En del af at være bevidst om døden er at føle sorg, når andre dør. Her peger flere observationer i retning af, at nogle dyr sørger, når de oplever tab.

For eksempel kan du måske huske, da billeder af spækhuggeren Tahlequah for et par år siden knuste folks hjerter, da historien om hendes gribende farvel til sin døde unge turnerede i medierne.

Tahlequahs unge døde kort tid efter fødslen, men i stedet for at lade sit afkom synke til bunds brugte moren sin snude til at skubbe ungen 1600 kilometer langs den nordamerikanske vestkyst i dagevis, mens hun fulgte efter sin flok.

Først efter 17 dage gav Tahlequah endelig slip, hvorefter hun ifølge hvalforskere virkede mere lettet og opløftet.

Det virker måske logisk, at Tahlequah svømmede rundt med sin unge, fordi hun var sønderknust over dens død. Men vi kan ganske enkelt ikke vide, om Tahlequah prøvede at hjælpe sin unge op til overfladen for at trække luft, fordi hun netop ikke forstod, at den var død.

Det eksempel illustrerer godt, hvorfor det er svært at blive klog på, om dyr forstår døden ud fra naturvidenskabelige principper.

- Strengt naturvidenskabeligt kan vi ikke sige, at dyr føler sorg, for vi kan ikke kigge ind i deres hjerner. Mennesker kan vi tale med, og de kan fortælle om sorgen.

- Når det gælder dyr, kan vi kun observere og tolke deres adfærd. Så vi bevæger os på kanten af, hvad naturvidenskaben kan favne, siger Sussie Pagh.

Hun forsker blandt andet i dyrs bevidsthed og har skrevet om emnet i bøgerne "Tænker dyr?" og "Nordens kloge kragefugle".

På den ene side kan det være risikabelt at tolke for meget om dyrs adfærd, for forsøg viser, at mennesker ikke engang kan gennemskue, hvad andre mennesker føler.

Men samtidig tænker vi jo ikke, at stumme ikke føler sorg, bare fordi de ikke kan fortælle om det.

Der er så afgjort kommet en øget opmærksomhed på biodiversitet, dyrevelfærd og kødindustrien inden for de seneste år.

Og hvis vi en dag finder ud af, at dyr har tanker og følelser, som ligner vores, og muligvis forstår døden, "står vi over for en frygtelig sandhed", som gør, at vi må gentænke, hvordan vi behandler dyr, mener Sussie Pagh.