Dyrholm skal spille dansk dronning i ny storfilm

Skuespilleren Trine Dyrholm skal spille rollen som dronning Margrete I., der var den første regerende dronning i Danmark fra 1375 til 1412, i det, der ventes at blive en ny dansk storfilm.

Det bliver Charlotte Sieling, der kommer til at stå bag kameraet som instruktør, og hun har netop offentliggjort listen over skuespillere, der skal medvirke.

Filmen får titlen "Margrete den Første" og handler om dronningen, der regerede landet, dengang Sverige, Norge og Danmark var samlet under Kalmarunionen.

Charlotte Sieling, der blandt andet er kendt for filmene "Mesteren" og "Over gaden under vandet", vil skildre den ufortalte historie om Margrete I, fortæller hun.

- Jeg vil give hende en stemme og fortælle om en af Europas stærkeste regenter. Kvinden, der skabte Kalmarunionen, et fællesskab blandt Danmark, Norge og Sverige, der kom til at vare i 126 år, siger hun til Berlingske.

Morten Hee Andersen, der blandt andet har spillet med i DR-serien "Fred til lands" er også på rollelisten.

Han kommer til at spille rollen som dronningens adoptivsøn, kong Erik. Derudover er Søren Malling og Jakob Oftebro også blandt de danske skuespillere på rollelisten.

Indspilningen begynder i marts, og filmen ventes at få premiere i biograferne i foråret 2021, skriver det svenske nyhedsbureau TT.

Trine Dyrholm har netop vundet Robert-prisen for "Årets kvindelige hovedrolle", som uddeles af Danmarks Filmakademi.

Prisen fik hun for sin rolle i instruktør May el-Thoukhys "Dronningen", hvor Dyrholm spiller en kvinde, der forfører sin 17-årige stedsøn, og sætter hele sin tilværelse på spil.

"Dronningen", der solgte 332.809 biografbilletter i 2019, var en af de mest sete film i danske biografer i det forgangne år.

Robert-prisen var samtidig Trine Dyrholms 10. af sin slags, hvilket er flere end nogen anden.