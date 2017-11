Dyrevenner rystede over forslag om jagt i yngletiden

Det frygter Danmarks Naturfredningsforening (DN) og Dyrenes Beskyttelse. Begge organisationer er i oprør over et ændringsforslag fra miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V).

En kommende revision af jagtloven kan betyde, at det bliver lovligt at skyde pattedyr som kronhjort, rådyr eller andre arter, mens de har unger.

- Det er simpelthen uanstændigt. Jægerne har længe presset på og æder sig ind på begge ender af yngletiden, siger biolog Bo Håkansson fra DN.

Lovændringen lægger op til at sløjfe den såkaldte "bør-regel" i jagtloven, som siger: "Der bør ikke drives jagt i perioden 1. februar - 31. august".

Dermed vil man fjerne beskyttelsen af dyrene, mens de opfostrer deres unger, påpeger Bo Håkansson.

- Vi har meget vanskeligt ved at tro, at det virkelig har været hensigten med forslaget at åbne mulighed for at fastsætte jagttider på de jagtbare pattedyr i deres yngletid. Men det er konsekvensen, siger han.

Pia Adelsteen (DF), formand for Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg, mener derimod, at forslaget beskytter dyrene bedre.

- Selvfølgelig skal vi ikke jage dyr i ynglesæsonen. Det må man ikke i dag og heller ikke, når dette er vedtaget. Intentionen er ikke at øge presset på sårbare arter, men at øge beskyttelsen, siger hun.

Grunden til ændringen er, at klimaforandringer har ændret yngletiden for nogle arter, forklarer hun.

- Der er faktisk dyr, der i dag yngler på et andet tidspunkt end før. Den 1. oktober er der jagtsæson, men hvis der er dyr, der yngler da, skal de jo heller ikke jages, siger DF's ordfører.

Ønsket om ændringen kommer ifølge Pia Adelsteen dels fra jægerne, dels fra Liberal Alliance.

- Jeg er ikke så meget inde i det. Men vi har også talt med nogle naturfolk. For mig giver det god mening at støtte ændringsforslaget, så man ikke bare har en fast periode. Vi er nødt til at være mere specifikke, siger hun.

I DN undrer man sig over den forklaring, siger Bo Håkansson.

- Hvis det virkelig er det, de vil, så kan de jo bare skrive, at man ikke må jage i den enkelte arts yngletid - i stedet for at fjerne hele bestemmelsen om perioden, siger biologen.

Forslaget om at ændre jagtloven er en udløber af forslaget om at tillade falkejagt, som ellers har været forbudt i Danmark i 50 år.