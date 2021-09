Dyrenes Beskyttelse kræver stop for stigende kalveeksport

- Lovgivningen siger, at dyrene skal have vand og eventuelt foder, og at de skal være under tilsyn.

- Men i praksis kan det ikke realiseres, siger Britta Riis, direktør i Dyrenes Beskyttelse.

Kritikken bygger på aktindsigter hos Fødevarestyrelsen i eksporter af kalve til Belgien og Holland gennem to uger i 2020.

Af papirerne fremgår det ifølge Dyrenes Beskyttelse, at lange transporter af en varighed på op til 17,5 timer og med flere hundrede kalve på lastbilen gennemføres med ét hvil på blot en enkelt time.

- Hvis en chauffør holder en pause på en time, har han ikke mulighed for at tjekke, at over 200 kalve får noget at drikke. Det er ikke fysisk muligt, siger Britta Riis.

For at få syn for sagen sendte Dyrenes Beskyttelse et kamerahold efter en kalvetransport fra Nørager i Nordjylland til Ede i Holland.

På turen holdt chaufføren én pause af halvanden times varighed.

Han var ifølge Dyrenes Beskyttelse ikke inde i vognen og tjekke kalvene, men kiggede blot kortvarigt ind i lastbilen.

Chaufføren oplyste til kameraholdet fra Dyrenes Beskyttelse, at han tændte for ventiler med vand, som ellers var slukket på resten af turen.

Problemet med ventiler med vand er ifølge Britta Riis, at spædkalvene slet ikke kan finde ud af at drikke vand på denne måde.

- Kalvene har ingen anelse om, hvordan de skal drikke af dem. De er vant til at drikke fra en spand eller sutte hos moren.

- Kalvene ender med at blive dehydreret, de er sultne, og mange af dem er syge, når de når frem, siger Britta Riis.

En stor del af kalvene, der eksporteres, er tyrekalve, som er til overs i mælkeproduktionen herhjemme.

I Holland er der stor efterspørgsel på spæde kalve til produktionen af lyst kalvekød.

Eksporten var en overgang faldende, og det fik kritikken af kalveeksporten til at mindskes.

- Vi har set en udvikling, hvor antallet af kalve, der blev eksporteret ud af Danmark, faldt. Men nu ser vi igen en stigning desværre, siger Britta Riis.

Organisationen arbejder for et forbud mod lange transporter af kalve under otte uger.