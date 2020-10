Dyrehandler anklaget for vanrøgt af gekkoer og chinchillaer

I de sydamerikanske Andesbjerge findes den lille gnaver chinchillaen. Her lever den i store kolonier, og den har ry for at være lidt af en springfyr.

Det er ikke desto mindre tilfældet i en sag fra Sønderjylland, hvor en mand, der ifølge Det Centrale Virksomhedsregister beskæftiger sig med engroshandel af dyr er tiltalt for overtrædelse af dyreværnsloven.

På listen over dyr, som manden er anklaget for at have behandlet uforsvarligt, optræder fire chinchillaer. Også andre eksotiske dyr har ifølge anklageskriftet i sagen været ofre for uforsvarlig behandling.

To gekkoer figurerer nemlig også blandt de forurettede dyr. Gekkoen er et lille krybdyr, som blandt andet er kendt for at kunne sidde fast på stort set alt.

Sammen med 20 fugle og et ukendt antal høns befandt chinchillaer og gekkoer sig på en landejendom mellem Bajstrup og Store Jyndevad i 28 dage uden at have tilstrækkelig adgang til foder og vand, og uden at ejeren tilså dem dagligt.

Manden er desuden tiltalt for på en tidligere adresse mellem Lille Jyndevad og Rens at have udsat ni får, seks grise, to gæs, to hunde et ukendt antal kyllinger og fugle af forskellige arter samt en enkelt ælling for uforsvarlig behandling.

Det skete i en periode fra maj til august 2018. Ovenikøbet efter at manden 14. maj samme år havde fået et pålæg fra politiet om at forbedre forholdene.

Anklagemyndigheden anfører, at sommeren 2018 var ualmindelig varm, og at dyrene ikke havde tilstrækkelig adgang til vand.

Derudover blev dyrene af forskellige grunde behandlet så dårligt, at anklagemyndigheden i dette tilfælde mener, at der er tale om "grovere uforsvarlig behandling".

Sagen bliver behandlet ved Retten i Sønderborg den 4. november. Anklagemyndigheden går efter en bødestraf til den 28-årige mand, som nægter sig skyldig.