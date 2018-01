Dyr vodkaflaskes ejer: Nu skal russerne fylde den op

Ugens nok mest omtalte vodkaflaske, der er vurderet til otte millioner kroner, er blevet fundet.

Det glæder naturligvis barejer Brian Ingberg fra Café 33 på Vesterbro i København.

- Det er jo fantastisk dejligt, og det er jeg da sindssygt glad for. Jeg har hørt, at flasken desværre har fået et lille hak, men jeg er bare glad for, at den er blevet fundet, siger han.