Dykkere finder endnu en arm i Køge Bugt

Københavns Politi har i samarbejde med Forsvarets dykkere onsdag fundet endnu en arm i Køge Bugt. Politiet antager, at armen tilhører den dræbte journalist Kim Wall.

- Armen er ikke blevet undersøgt endnu, men den er fundet i samme område, som vi fandt den første arm, og den var tynget ned på lignende vis.

- Derfor antager vi, at armen har forbindelse til ubådssagen, siger vicepolitiinspektør Jens Møller Jensen i meddelelsen.

Armen blev fundet klokken 10.20. Den er nu blevet bragt til Retsmedicinsk Institut, hvor den bliver undersøgt nærmere torsdag.

Den 46-årige Peter Madsen er sigtet for at have dræbt og parteret svenske Kim Wall i forbindelse med en tur i Madsens ubåd 10.-11. august.

Hvis det viser sig, at armen tilhører Kim Wall, er alle dele af liget nu fundet.

- Først og fremmest har det en etisk betydning for Kim Walls pårørende, siger Jens Møller Jensen til TV2 News om fundet af den sidste ligdel.

Det var 21. august, at en cyklist fandt Kim Walls torso i vandet ved Vestamager.

Siden da har dykkere og specialtrænede hunde ledt efter spor i vandet, og løbende er ligdele dukket op.

I starten af oktober blev Kim Walls hoved og to ben fundet i Køge Bugt.

Og i sidste uge fandt dykkere en venstre arm. Den var holdt nede med strips og rørstykker, ligesom Kim Walls ben var det.

Peter Madsen, der har siddet varetægtsfængslet siden 12. august, afviser at have dræbt den svenske journalist.

Han har flere gange undervejs i sagen ændret forklaring. Tidligere lød hans forklaring, at journalisten var død efter at have fået en tung luge i hovedet.

Men i slutningen af oktober kom det frem, at han nu havde forklaret, at kulilteforgiftning kunne være en mulig dødsårsag.

Her kom det også frem, at han nu erkendte at have parteret liget.

Ud over drab er Peter Madsen også sigtet for usømmelig omgang med lig og anden kønslig omgang end samleje under særligt skærpende omstændigheder.