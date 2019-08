Dybt berørt Kristian Jensen trækker sig som næstformand

Det er en tydeligt berørt Kristian Jensen (V), der bekræfter officielt, at han trækker sig som næstformand, hvilket han har været i et årti.

Lars Løkke Rasmussen (V) har ligeledes trukket sig som formand, efter at der tidligere i august blev udtrykt mistillid til formandskabet. Det meddeler han på Twitter.

Kristian Jensen, der har været skatteminister, udenrigsminister og finansminister, er tydeligt berørt.

- Jeg tror, vi er mange, der har en del af ansvaret. Jeg skal gerne tage min del af skylden på mig.

- Jeg har forsøgt at være loyal over for det, som jeg mener, er Venstres dna. Det er borgerligt liberalt parti, siger han efter at dele af baglandet og enkelte folketingsmedlemmer har udtrykt mistillid til formandskabet.

Kristian Jensen ved endnu ikke, hvorvidt han bliver i politik. Han vil ikke svare på, hvem han synes skal være formand for partiet fremadrettet.

- Det har jeg inden anelse om, det skal jeg ikke blande mig i. Når gamle partiformænd og næstformænd trækker sig tilbage, skal de ses og ikke høres, siger han.

Det er, da han bliver spurgt til, hvor stor en skuffelse det er, at han aldrig bliver formand, når han har været næstformand i ti år, at hans stemme knækker over.

- Det er der slet ikke ord til at beskrive, men det er sådan, at man skal træffe de valg, der er, når situationen er der, siger han.

Mens Kristian Jensen stillede sig op foran pressen og gav interview, sendte Lars Løkke Rasmussen en besked ud på Twitter og har ifølge forlydender forladt hotellet uden at give en kommentar.

På et længere og ophedet møde i forretningsudvalget fredag aften, der varede til omkring midnat, tilbød Kristian Jensen ifølge ham selv at trække sig som næstformand, hvis Løkke trak sig som formand.

- Da det ikke blev imødekommet i går aftes, så meddelte jeg, at det var mit ønske at stille op som landsformand for Venstre på et ekstraordinært landsmøde, siger han.

- Det har i løbet af aftenen og natten fået Lars Løkke Rasmussen til at træffe den beslutning, at han vælger at træde af, siger Kristian Jensen.

Rent formelt er det på landsmødet, der er den højeste myndighed i partiet, at de omkring 850 delegerede stemmer om, hvem der skal være den næste formand og næstformand.

Det bliver med al sandsynlighed 21. september, at der skal være landsmøde i Venstre.