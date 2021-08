Du skal huske dig selv på at leve livet

Det var rollen, som den neurotiske, men også stærke overklassekvinde i Korsbæk, der gav det folkelige gennembrud.

"Jeg går op og lægger mig" er ligefrem blevet en talemåde i både ældre og yngre generationer.

Men Malene Schwartz, der fylder 85 år den 10. august, har haft en karriere, der rækker langt videre, og som gør hende til en af sin generations største.

Gennem 60 år som skuespiller har hun haft en lang række roller på teater, film og tv.

For det blev hun hyldet i 2016, da hun på Folketeatret i København blev mødt af klapsalver fra dronningen og prins Henrik, kolleger og publikum efter opførelsen af Gustav Wieds "Skærmydsler", hvor hun spillede sammen med Ghita Nørby.

I sin takketale sammenlignede Malene Schwartz sit liv på scenen med et eventyr.

Et sådant har det været. Lige fra ungpigerollerne i lystspil med romantiske titler som "Komtessen" og "Drømmen om det hvide slot" til dramatisk skuespil på blandt andet Det Ny Teater og Det Kongelige Teater.

På sidstnævnte teater faldt hun aldrig til. Hun syntes ikke, at de roller, hun fik, var udfordrende nok, og i 1970 sagde hun farvel til nationalscenen for at prøve talentet af på nye måder.

Selv er hun mest stolt af sine 22 år som teaterdirektør, har hun fortalt.

Først på Bristol Teatret på Strøget fra 1979 i samarbejde med skuespillerkollegaen Lone Hertz, siden på Aveny Teatret, inden hun i 1994 tog det store spring, da hun overtog direktørposten på Aalborg Teater.

Da året var omme, havde Malene Schwartz slået alle salgsrekorder på begge teatrets scener.

Privat var det sværere, for et par år forinden havde hun mistet sit livs kærlighed, forfatteren og journalisten Paul Hammerich. Han vågnede ikke op af narkosen efter en bypassoperation.

- Når jeg kom hjem til min lejlighed, følte jeg mig som Palle alene i verden. Jeg begyndte at tage walkman på, når jeg gik hjemad, og høre opera for fuld blæs, og på den måde forsøgte jeg at undgå den rungende stilhed, der mødte mig, når jeg satte nøglen i låsen, har hun fortalt i selvbiografien "Malene".

Efter ni år i Nordjylland vendte hun tilbage til København, hvor nye roller ventede i blandt andet Glassalen i Tivoli og på Østre Gasværk, inden hun sluttede karrieren som teaterchef på Folketeatret i Nørregade fra 2005 til 2007.

Om at blive ældre har hun tidligere sagt, at det gælder om at få så meget ud af livet, mens man har det.

- Jeg tror, at mange ikke kan lide at se i øjnene, at livet er flygtigt. Men det hjælper lidt at huske sig selv på at leve livet, så godt man kan. Jo ældre man bliver, jo mere skal man skynde sig med det, sagde hun til Kristeligt Dagblad, da hun fyldte 80.

Malene Schwartz bor på Østerbro i København og har fra sit ægteskab med nu afdøde advokat og redaktør Christian Lillelund en datter. Hun hedder Christina og er fysioterapeut.