Druk nomineret i flere kategorier til stor britisk filmpris

Mads Mikkelsen er nomineret til prisen som bedste mandlige skuespiller, mens Thomas Vinterberg er nomineret i kategorien bedste instruktør.

Derudover kan selve filmen løbe med prisen for bedste udenlandske film. Og endelig kan Thomas Vinterberg og Tobias Lindholm modtage prisen for bedste manuskriptforfattere.

Det er blevet offentliggjort på et pressemøde tirsdag eftermiddag.

Bafta er en årlig pris, der gives for udmærkelser inden for nationale og udenlandske film. Det er den 74. udgave af prisen, som afholdes i London 11. april.

Thomas Vinterberg har nu tænkt sig at åbne en flaske champagne derhjemme med sin hustru, fortæller han tirsdag eftermiddag.

Mads Mikkelsen var desuden tilfældigt kommet forbi, da nomineringerne begyndte at vælte ind.

- Det var et fantastisk øjeblik. Mads var tilfældigt forbi mit kontor, og ham har jeg ikke set i lang tid. Pludselig væltede det ind med sms'er, så det var noget vi kunne fejre sammen. Vi hoppede lidt rundt om hinanden, siger Thomas Vinterberg.

Vinterberg er stolt af de mange nomineringer, fortæller han. Han anser det som en stor hæder, at filmen er nomineret så bredt i en stor udenlandsk prisuddeling.

- Jeg er rigtig glad for at skulle stå side om side med Tobias Lindholm, og jeg synes selvfølgelig, at Mads har fortjent sin nominering også.

- Det er pludselig en nominering som bedste skuespiller og manuskript i verden, og ikke i et eller andet land. Så det er ekstra flot, siger Vinterberg.

Instruktøren vurderer, at nomineringen til Mads Mikkelsen også kan smitte af på Oscar-uddelingen, hvor han har en chance for at blive nomineret til bedste hovedrolle.

- Man begynder at tænke, han har en chance. Det tænkte jeg faktisk i forvejen. Så jo, det kan skubbe til det. Jeg håber, amerikanerne kan lade sig inspirere, når de sætter deres kryds på sedlen, siger han.

Prisuddelingerne er vigtige for en instruktør som Vinterberg, der ikke laver deciderede blockbuster-film, siger han.

- For os der laver film, så er det afsindigt vigtigt, at der bliver skabt en masse opmærksomhed, om de film vi laver. Især for dem, der laver den slags film, som jeg nu gør. Så det er en nødvendighed for at holde liv i vores branche.

- Samtidig kan det være virkelig festligt. Det kan også være kaotisk og overvældende på en forkert måde, men festivaler er en vigtig ting for filmbranchen, absolut, siger Vinterberg.