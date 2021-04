Enhedschef i Lægemiddelstyrelsen Tanja Erichsen og Søren Brostrøm, direktør for Sundhedsstyrelsen, ved pressemødet onsdag. Tanja Erichsen fik et ildebefindende under pressemødet. Hun har det godt igen, lød det, da mødet blev genoptaget.

Droppet vaccine forsinker dansk kalender

Danmark går enegang og opgiver AstraZeneca. 1 ud af 40.000 rammes af alvorlige tilfælde. - Det vigtigste er, at dem over 50 vaccineres, siger professor.

Et halvt år senere har Sundhedsstyrelsen besluttet helt at droppe den ene, nemlig vaccinen fra AstraZeneca.

Lovende lød det i efteråret, at Danmark via EU havde sikret sig vacciner fra fire forskellige producenter.

