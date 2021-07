Drop in-bryllupper hitter i hele landet

Fænomenet kalder kirkerne for drop in-vielser. Og her er det muligt at blive gift på mellem 15 og 30 minutter.

Det er især muligheden for at blive gift i kirken, uden at det bliver for omfattende og for højtideligt, der tiltaler mange, fortæller Christian Rydahl, der er sognepræst i Sydhavn Sogn.

- Nogle kan måske ikke rigtig overskue at skulle arrangere og planlægge et bryllup, og så er det perfekt for dem, at de bare lige kan hoppe forbi.

- At skulle stable et bryllup på benene kan virke som et stort projekt for mange og måske også lidt pompøst. Så det lidt mere hverdagsagtige i det, det uformelle og nede på jorden tiltaler mange, siger han.

5. juni afholdt Christian Rydahl med en kollega de første drop in-vielser i kirken Kirkeskibet på Teglholmen i København.

Her blev otte par viet på en eftermiddag.

Et af de par, der blev viet, er Anne Katrine Skovkjær og Troels Hassel Trier.

De havde ved et tilfælde set et banner for drop in-vielsen i ugen op til og tog spontant beslutningen om at blive gift den lørdag.

Det tiltalte dem meget, at de ikke følte sig forpligtet til at planlægge et stort bryllup.

- Vi har talt om at blive gift i lang tid - især i forhold til testamente, når vi har et barn. Og så cyklede vi forbi det her banner og tænkte: hvorfor ikke?

- Det var et rigtig fint arrangement. Lidt mere specielt end et rådhusbryllup, og vi kunne have nogle venner med. Men vi slap for det her forventningspres og at skulle planlægge det helt store. Så det her var en måde, hvor det kunne handle om Troels og mig, siger Anne Katrine Skovkjær.

Parret ønsker sig dog på sigt en større bryllupsfest.

Ved drop in-vielsen på Kirkeskibet havde kirken sørget for et telt foran, hvor det var muligt for par og deres gæster at vente, før det blev deres tur.

Her kunne man forsyne sig med chokolade og et glas bobler, før brudeparret skulle ind, registrere sig og have en kort samtale med en præst.

Selve vielsen minder i sin form meget om en klassisk vielse, den er bare skåret helt ind til benet, og der var ingen personlig tale til brudeparret.

Og det er noget, der er fælles for drop in-vielserne rundtomkring.

I Vor Frue Kirke i Aalborg har de afholdt drop in-vielser siden 2019 med stor succes. Ved det første arrangement kom der hele 24 par.

Derfor har kirken indført tilmelding til vielserne.

Sognepræst Sophie Nordentoft deler opfattelsen fra Sydhavn Sogn om, at brudeparrene tiltrækkes af det uformelle.

Og hun oplever, at det er mange forskellige par, der kommer.

- Folk bliver tiltrukket af, at det er nede på jorden og uden store foranstaltninger. Mange har boet sammen i mange år, drømmer måske ikke om det helt store, men vil bare gerne giftes.

- Eller det er unge par, der hellere vil bruge pengene på et nyt hus, siger hun.

Ifølge Sophie Nordentoft behøver en drop in-vielse dog ikke være lig med en mindre fest eller andre kompromisser.

Og kirken sørger for at gøre det ekstra festligt.

- Der er champagne til parrene fra kirken efter, pyntet ekstra fint op, og vi hyrer en solist og pianist til vielsen.

- Og hvor nogle vil have den store, hvide limousine, vil andre ikke, men det afgør man helt selv, ligesom ved et almindeligt kirkebryllup, siger hun.

Vor Frue Kirke annoncerede allerede i begyndelsen af året datoer for 2021's drop in-vielser i kirken. Derudover kan man henvende sig med ønsker om en specifik dato.