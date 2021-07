Dronningens flydende slot sejler igen

Dronningen er således tilbage på sit skib, der søndag stævner ud fra København og sejler mod Aalborg, hvor regenten tager videre til Trend for at tage ophold.

Dronningens 90 år gamle skib, "Dannebrog", vil igen kunne bringe hende over havet, efter at kongeskibets motor er blevet repareret efter et dobbelt motorstop.

Maskineriet fungerer igen "umiddelbart upåklageligt", fortæller chefen for kongeskibet, kommandørkaptajn Peter Schinkel Stamp. Det er dog uvist, hvad årsagen til det dobbelte motorstop var.

Mens skibets motorproblemer betød, at dronningens besøg på Færøerne måtte gennemføres via fly, vil skibet igen kunne bringe dronningen vest for Danmark, hvis hun ønsker det, fortæller kommandørkaptajnen.

- Det kan det, det er min klare vurdering. Jeg føler mig igen tryg ved, at det her er et velfungerende skib, og jeg er overbevist om, at den årsag, der har været, er blevet elimineret, siger han.

Motorstoppet fik også andre konsekvenser for dronningens planlagte sommertogt.

"Dannebrog" skulle nemlig også have ledsaget den 81-årige regent til Grønland. Det besøg blev afblæst, da usædvanligt meget røg steg op fra skorstenen, og de to hovedmotorer satte ud.

Siden oplyste formanden for Grønlands landsstyre, Múte B. Egede, dog også, at besøget måtte udsættes grundet smittesituationen.

Skibet har nu gennemgået 100 timers sejlads og har indsamlet data, der er videregivet til Forsvaret, som forsøger at finde årsagen til motorproblemerne.

- Vi har kigget på vores gasolie, som var helt ren, og vores smøreolie, hvor der heller ikke var nogen problemer. Alt det, som kan have været årsag til en fejl, har man kigget på og udskiftet, renoveret og repareret, og så skal det testes, som vi har gjort nu. Desværre kan vi ikke lige sætte fingeren på den ene årsag, siger han.

Det årlige sommertogt med skibet fra 1931 spiller en vigtig rolle i dronningens årlige program, fortæller historiker med ekspertise i kongehuset Lars Hovbakke Sørensen.

- Kongen havde mistet sin politiske magt, og så skulle man definere en anden rolle for kongehuset. Og det blev så at være et nationalt samlingspunkt, og i den forbindelse var det vigtigt, at man viste sig forskellige steder i landet, siger Lars Hovbakke Sørensen.

- Så er det blevet sådan, at det er en af de vigtigste folkelige traditioner i det danske kongehus. Ved siden af dronningens nytårstale er det nok noget af det vigtigste, siger han.

Skibet er indrettet, så dronningen føler sig hjemme. Det er som et slot, fortæller han.

- Man skal opfatte kongeskibet som et af slottene, som dronningen har. Det har en dobbeltfunktion. Det skal være et festligt indslag, når hun besøger en by, og den anden funktion er jo altså, at det er hendes hjem. Man skal opfatte det som et flydende slot, siger han.

Dronning Margrethe, der har sommerresidens på skibet, gik om bord fra København lørdag klokken 11. Skibet med en besætning på 37 vender tilbage til København med dronningen 3. august.

Hun vil også være til stede på skibet fra 3.-9. august, men det er uvist, hvor skibet vil befinde sig i den periode.