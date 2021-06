Dronningen til genforeningsfejring: Vi overlader nu grænsen til unge

Der er gået over 100 år siden, at Sønderjylland blev genforenet med Danmark.

Det siger dronning Margrethe i en tale ved Frederikshøj syd for Kolding, efter at hun har krydset grænsen i karet sammen med kronprins Frederik og prins Christian.

- Vi overlader nu grænsen til de unge generationer. Trygt og i tillid til, at de kan følge den udvikling videre, som deres forældre og bedsteforældre begyndte.

- Vi skal i dag fejre Genforeningen. Det er med en oprigtig glæde, der rækker videre og dybere, end man nok havde forestillet sig for 100 år siden. Dengang betegnede grænsen afstanden mellem før og nu. I dag er det en forbindelse mellem naboer og venner. Vi kan se både historien og hinanden i øjnene, siger dronningen.

Netop den unge generation var også repræsenteret fra kongehuset.

Med sig i kareten søndag havde dronningen nemlig sit barnebarn prins Christian.

For prins Christian er det første gang, at han så aktivt deltager i en officiel begivenhed.

Han har ved flere lejligheder "assisteret" dronningen og kronprinsparret, men nu er han konfirmeret, og tiden er til at lade ham spille en større rolle.

Det er ingen tilfældighed, har det lydt fra lektor i historie Sebastian Olden-Jørgensen, Københavns Universitet.

For da Christian X krydsede grænsen for 101 år siden, var han ledsaget af sine sønner, kronprins Frederik og prins Knud.

- Kongen dannede præcedens for at gøre det som kongeslægt. Ikke som konge alene, og derfor har det været oplagt for dronningen at pleje den tradition, siger han.

Fejringen af 100-året for genforeningen med Sønderjylland skulle have fundet sted i 2020, men flere arrangementer blev udskudt på grund af corona.

Dronningen har glædet sig til at besøge Sønderjylland og fremhæver søndag i sin tale, hvor trist hun er over, at hendes besøg under fejringen blev udskudt.

- Vi skulle have været forsamlet her den 10. juli sidste år. Men i 2020 måtte vi alle indrette os på, at så meget ikke kunne lade sig gøre.

- Markeringen af genforeningen var et af det års højdepunkter, jeg havde set allermest frem til og var mest ked af at måtte undvære. Så stor er glæden for, at vi i dag kan markere grænsedragningen, siger hun.

Senere søndag går turen videre til Haderslev, Aabenraa og Sønderborg til flere arrangementer.