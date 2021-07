Dronningen tager til Færøerne uden eget skib

Siden har hun flere gange gentaget den lange sejlads fra København til Tórshavn. Andre gange er hun fløjet til Færøerne og efter ankomsten gået om bord på skibet for at benytte det som residens under opholdet.

Men når hun fra torsdag og de næste fire dage aflægger officielt besøg på øerne i Atlanterhavet, bliver det uden kongeskibet.

Da det i weekenden skulle sejle i forvejen, mistede det motorkraft cirka 60 sømil vest for Hirtshals og måtte søge mod Flådestationen i Frederikshavn.

Her er det ikke lykkedes teknikere at reparere det 90 år gamle skib tids nok til, at det kan tilbagelægge den fire dage lange rejse og nå frem i tide.

Men bortset fra fraværet af Dannebrog gennemføres besøget stort set som planlagt. Kun enkelte steder kan det blive nødvendigt at ændre programmet, når der skal findes alternativ transport.

Torsdag bydes dronningen velkommen i Tórshavn af lagmand Bárður á Steig Nielsen, der ledsager hende til Tinganes - hjemstedet for landsstyret.

Inden er hun, som alle andre besøgende på Færøerne, blevet coronatestet.

Sådan er reglerne, også for personer der som dronningen er færdigvaccineret.

Ligesom andre steder i verden stiger smittetallene. Mens de længe har været etcifrede, så breder Delta-varianten sig, og i weekenden var der godt 20 nye smittetilfælde.

Det betyder også, at der højst må samles 500 mennesker i de byer og bygder, som får kongeligt besøg.

Ud over modtagelser i Tórshavn og i den næststørste by Klaksvig bliver et af højdepunkterne, når dronningen lørdag besøger ældrehjemmet Heimið à Grønanesi på Vestmanna. Her skal hun hilse på Maria à Heygum, der er født i 1924.

Gennem det meste af sit liv har hun hver morgen trodset Færøernes barske vejr og begivet sig ned til kysten for at svømme i det kolde vand, der omgiver øerne.

Det har hendes barnebarn instruktør Heiðrik à Heygum foreviget i en portrætfilm, og nu skal kvinden, der har ikke færre end otte helsøskende og 13 halvsøskende, hilse på dronningen.

Ud over Færøerne aflægger dronningen denne sommer også officielt besøg i Grønland. Det sker fra 24. juli, hvor turen indledes i Østgrønland med besøg i Tasiilaq.

Herefter fortsætter hun til Nordgrønland med besøg på Station Nord, Pituffik og Qaanaaq.

Sidste del af turen foregår i Vestgrønland med besøg i Ilulissat, Nuuk, Qaqortoq samt Narsaq. Ifølge kongehusets hjemmeside skal dronningen på den del af turen opholde sig på Dannebrog.