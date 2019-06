Dronningen tager imod Lars Løkke torsdag formiddag

Blå blok mistede sit flertal i Folketinget ved valget onsdag, og statsministeren har på valgaftenen erkendt sit nederlag.

Rød blok får 91 mandater, mens blå blok får 79 mandater, hvis Nye Borgerliges mandater ikke tælles med.

Derfor vil Løkke formentlig anbefale at gennemføre en såkaldt dronningerunde, når han møder de kongelige.

Dronningen vil efter alt at dømme indkalde de enkelte partier i Folketinget til dronningerunden i løbet af dagen for at tale med dem om, hvem de vil pege på.

På baggrund af de råd, som dronningen modtager af Folketingets partier, kan hun gøre to ting:

Enten kan hun udpege den person, der har flest mandater bag sig, som forhandlingsleder, eller også kan hun pege direkte på en person, som får til opgave at danne en ny regering med sig selv som statsminister.

Vælger dronningen at udpege en forhandlingsleder, skal forhandlingslederen forsøge at få et flertal bag sig, der er stort nok til at danne en ny regering - eller sikre, at der ikke er et flertal imod regeringen.

Lykkes det ikke, kan man forestille sig en dronningerunde mere.

Mette Frederiksen ventes torsdag at få chancen for begynde forhandlingerne efter en dronningerunde.

Dronningerunden blev indført i 1909, men er ikke skrevet ind i nogen lov. Derimod fungerer den som en politisk praksis.

Det står dog i Grundloven, at regenten både skal udnævne og afskedige statsministeren.