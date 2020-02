Dronningen sender tanker til Tyskland efter angreb

Dronning Margrethe har sendt tanker til Tyskland, som onsdag var ramt af skudangreb i den tyske by Hanau, hvor i alt 11 personer døde.

Det skriver kongehuset på sin hjemmeside.

- Med den dybeste forfærdelse over det tragiske angreb i Hanau i går aftes udtrykker jeg min kondolence over for dig og det tyske folk.