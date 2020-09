Dronningen så Solvognens Fundsted i regnvejr

Fundstedet for nationalklenodiet Solvognen, som hidtil har været utilgængeligt, er nu indviet af dronningen.

Imens regnen faldt over Geopark Odsherred ankom dronning Margrethe lørdag til det sted, hvor bronzealderfundet Solvognen dukkede op for over 100 år siden i 1902.

Stedet har hidtil været utilgængeligt område for besøgene.

Men nu er stedet for Danmarks historiske fund åbent for gæster, efter at dronningen lørdag indviede Solvognens Fundsted, som er en del af Geopark Odsherred.

Solvognen, som kan ses på Nationalmuseet i København, bliver betragtet som et af verdens væsentligste bronzealderfund.

Ved indgangen til Trundholm Mose, hvor Solvognen blev fundet, er der nu placeret en fire meter høj væg. Den er udsmykket med illustrationer, og her kunne dronningen nærstudere illustrationerne, der viser mennesker fra bronzealderen.

Dronningen, der klippede båndet ved indgangsporten i Nordvestsjælland, blev vist rundt af museumsinspektør fra Nationalmuseet Flemming Kaul.

Solvognen dukkede op i 1902, da husmand Frederik Willumsen pløjede sin jord og pludselig faldt over Solvognen.

Bronzefiguren, der forestiller en sekshjulet vogn med hest og guldbelagt solskive, anses i dag som et nationalklenodie.

Den er fremstillet i den ældre bronzealder. Det er cirka 1400 år før Kristi fødsel.

Dengang troede man, at solen bevægede sig med hjælp fra skibe og guddommelige dyr, skriver TV2 Øst.

Geopark Odsherred er Danmarks første og eneste UNESCO-certificerede geopark. Parkens særlige opgave ligger ifølge kongehuset i at bevare og formidle områdets særlige landskab.