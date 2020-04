Dronningen omfavner de kommende regenter på nyt foto

Fotoet af de tre generationer er en del af en portrætserie, der udsendes, i anledning af at dronning Margrethe fylder 80 år 16. april.

Dronning Margrethe er klædt i en dyblilla kjole. Hun smiler stort, mens hun kigger mod kameraet og lægger armene om landets to kommende regenter, kronprins Frederik og hans søn, prins Christian.

De står i Riddersalen i Christian IX's Palæ. Det er her, dronningen og den kongelige familie står, inden de normalt træder ud på balkonen for at tage imod lykønskninger fra fremmødte på slotspladsen.

Selv om dronningen fylder rundt i år, bliver der skruet ned for de festlige begivenheder. Det skyldes, at coronavirussets indtog i landet også sætter en stopper for dronningens festplaner.

I en tale til befolkningen i midten af marts sagde dronningen, at det ikke er i orden at holde fester og runde fødselsdage, mens landet kæmper med coronavirus.

- Det synes jeg ikke, man kan være bekendt.

- Det er tankeløst. Og det er først og fremmest hensynsløst, sagde hun i talen.

Kongehuset har tirsdag lagt tre billeder op på sin hjemmeside, og på dem alle kan man se både dronningen, kronprinsen og prins Christian.

De er henholdsvis nummer et og nummer to i den danske tronfølge.

Der bliver lagt nye billeder op i portrætserien hver dag, til og med dronningens fødselsdag torsdag.

Dronningen har tidligere frabedt sig blomster fra borgerne i forbindelse med sin fødselsdag. I stedet har hun opfordret folk til at sende dem til ældre, der har det svært under coronaepidemien.

Det bliver heller ikke muligt at dukke op ved Det Gule Palæ og skrive en personlig hilsen til regenten i anledning af hendes fødselsdag, som det ellers plejer at være muligt.

Kongehuset har fra tirsdag åbnet for, at borgere via dets hjemmeside kan sende en digital lykønskning til dronningen.