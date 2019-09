Dronningen-instruktør: Det er det første af mange nåleøjer

May el-Toukhy, instruktør og medforfatter til "Dronningen", er stolt over at stå bag Danmarks bud på en oscarvinder. Hun understreger dog, at der er et stykke til den endelige nominering.

- Jeg er selvfølgelig vanvittig glad og stolt over, at vi er udvalgt i Danmark. Men det er det første ud af mange nåleøjer, der kommer til at strække sig fra nu til oscaruddelingen i februar, siger May el-Toukhy.