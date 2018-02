Dronningen besigtiger prins Henriks båre inden dørene åbnes

Dronning Margrethe, kronprinseparret, prins Joachim og prinsesse Marie ankommer til Prins Jørgens Gård, hvorfra de går ind til Christiansborg Slotskirke for at aflægge prins Henriks båre et privat besøg.

Besøget sker, inden der senere lørdag åbnes op for offentligheden, der får mulighed for at besøge kirken og vise prins Henrik en sidste respekt.