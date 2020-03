Dronning Margrethe talte tirsdag fra Fredensborg Slot. Her vil hdronningen blive - også til påske, hvor turen ellers normalt går til Marselisborg Slot i Aarhus.

Dronningen aflyser traditionelt ophold på Marselisborg

Dronning Margrethe kommer ikke til at tage til Marselisborg Slot som vanligt i påsken på grund af coronavirus.

Dronning Margrethe 2. aflyser sit årlige ophold på Marselisborg Slot i Aarhus i påsken. Dronningen vil dermed fortsætte med at have residens på Fredensborg Slot.

Det oplyser kongehuset på sin hjemmeside.

- Hendes Majestæt Dronningen har besluttet at aflyse sit traditionelle ophold på Marselisborg Slot i påsken. Beslutningen er truffet i lyset af udbredelsen af coronavirus, skriver kongehuset.

De mange tiltag mod smitten af coronavirus har haft stor indflydelse på kongehusets arbejde.

Kronprinsparret er vendt hjem fra Schweiz og de mange arrangementer til fejring af dronning Margrethes 80-års fødselsdag den 16. april er aflyst.

Tirsdag aften talte dronning Margrethe til Danmarks befolkning fra netop sin residens på Fredensborg Slot.

Hun opfordrede til at se virkeligheden i øjnene, for coronavirusset er en farlig gæst.

- Den spreder sig som ringe i vandet, og det går stærkt. Én person kan smitte mange - endda uden selv at føle sig syg, og smitten går videre rundt til endnu flere, en lang og skræmmende kæde. I den kæde vil mennesker dø. - Et barn kan miste sin bedstemor, en datter sin far, en hustru sin mand. Venner vil pludselig ikke være der mere.

- Det er den kæde, vi skal bryde, og som vi kan bryde. Det kan kun ske, når vi alle tænker os om og gør det samme på samme tid - og i rette tid.

Det er ikke sket tidligere, at dronningen på den måde har talt til befolkningen.

Sidst noget lignende skete, var, da hendes farfar, kong Christian X, talte i radioen på befrielsesdagen den 5. maj 1945.