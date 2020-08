Dronningen af Hornbæk fylder 60 år: Man begik et karaktermord på mig

Den kendte designer var med til at grille og guide nye iværksættere - og investere i deres virksomheder.

Ilse Jacobsen blev udvalgt som "løve" for det dygtige købmandskab, og ikke mindst det ihærdige slid og slæb, der ligger bag modevirksomheden, der er opkaldt efter hende selv.

Også hendes nordsjællandske hjemby, Hornbæk, indgår i firmanavnet, og person og by er da også tæt forbundne. Ilse Jacobsen har boet hele sit liv i kystbyen, som hun flere gange er udnævnt til uofficiel dronning af.

Herfra har hun på tre årtier opbygget et internationalt varemærke, der omsætter for et trecifret millionbeløb i mere end 25 lande.

Tøj, sko, tasker og ikke mindst de berømte gummistøvler med snørebånd sælges under varemærket. Også en blomsterbutik, et kurbad og en gourmetrestaurant hører under Ilse Jacobsen-paraplyen.

Alt imens hun har kæmpet med en leddegigt, der har besværet, men ikke bremset hende.

I efteråret 2018 sad løvinden dog pludselig selv i det varme sæde.

Berlingske afslørede bagsiden af medaljen i modevirksomheden. Der var flere betændte sager, og ikke mindst beskrivelsen af et brutalt arbejdsmiljø og en bister chef gav ridser i Ilse Jacobsens image.

Senere blev hun også politianmeldt for ulovlige lån i virksomheden, og hendes bestyrelsesformand trak sig på grund af uenighed om ledelsesstilen.

Ilse Jacobsen måtte stoppe i "Løvens Hule" og holdt lav profil indtil for nylig. Her gav hun et interview til Helsingør Dagblad om krisen.

- Jeg er videre. Jeg har også lært noget. Og der er ting, hvor jeg lige skal tage mig lidt sammen.

- Jeg er jo ikke typen, der kryber langs panelerne, og der kan ryge en finke af panden. Jeg er ret ærlig i mit sprog, og det kan sagtens blive misforstået.

- Men man begik et karaktermord på mig. Der var ingen, der spurgte mig. Men jeg er heldigvis en stærk person. Jeg har været ked af det, og jeg synes ikke, at al kritikken var berettiget, sagde Ilse Jacobsen i interviewet om de hårde tider.

Oveni er kommet en coronakrise, der også har udfordret hele tøjbranchen. Og i juni tabte firmaet en ophavsretssag om gummistøvlerne i Højesteret.

Så alt i alt har det været et par svære år for modeskaberen.

Ilse Jacobsen lover dog, at virksomheden efter store forandringer er klar til en eksportoffensiv.

Og Ilse Jacobsens egen historie vil hun snart fortælle i en ny bog.