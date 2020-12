Dronningen ændrer plan - fejrer alligevel jul i Aarhus

Dronningen plejer at holde jul i Aarhus, men i november lød det, at højtiden i år ville blive fejret på Schackenborg Slot. Kongehuset tilskriver ændringen den seneste udvikling med coronavirus.

Dronningen havde planlagt at være i Aarhus hen over julen, men ved at holde jul på Marselisborg Slot slipper hun for rejse frem og tilbage mellem Aarhus og Møgeltønder.

Den 80-årige dronning Margrethe skal fejre jul med prins Joachim, prinsesse Marie og deres fire sammenbragte børn.

Det er ikke den eneste ændring, som den seneste stigning i smitten med coronavirus fører med sig.

Kongehuset har også besluttet at aflyse den traditionsrige nytårskur, der skulle være afholdt 4. januar.

I forvejen var det en særdeles skrabet udgave af nytårskuren - blandt andet med deltagelse af statsminister Mette Frederiksen (S) - men den er nu helt aflyst. I stedet vil dronningen modtage skriftlige hilsner.

Kronprins Frederik, kronprinsesse Mary og deres fire børn vil holde jul på Amalienborg, hvilket hele tiden har været planen.

Der er heller ingen ændringer i forhold til nytårstalen 31. december, der bliver afholdt som planlagt klokken 18.