Dronning Margrethe aflyser fejringer af 80-års fødselsdag

Der bliver ingen officielle fejringer af dronning Margrethe, i forbindelse med at hun 16. april fylder 80 år.

Det meddeler Kongehuset i en pressemeddelelse.

Den kongelige families deltagelse i øvrige officielle programpunkter i de kommende uger aflyses ligeledes, meddeler Kongehuset.

Aflysningerne skyldes den aktuelle situation med coronavirus, der i vid udstrækning har lagt Danmark og andre lande ned.

- Danmark og verdenssamfundet står netop nu i en meget vanskelig situation.

- Vi har alle et særligt ansvar for at tage hensyn til hinanden og sammen bidrage til, at Danmark kommer godt igennem de meget store udfordringer, som landet står overfor.

- Jeg appellerer derfor til, at vi alle følger regeringens og myndighedernes anvisninger og passer på hinanden, siger dronning Margrethe i pressemeddelelsen.

Dronning Margrethe henvender sig i pressemeddelelsen til de mange, der i øjeblikket arbejder med håndteringen af coronavirus og følgerne af den.

- Jeg vil gerne rette en dybtfølt tak til det danske sundhedspersonale og de myndigheder, institutioner, virksomheder og enkeltpersoner, som udviser stor handlekraft og omsorg for den danske befolkning, så vi sammen kan komme igennem denne vanskelige tid, siger hun.

Der var planlagt adskillige fejringer af dronning Margrethe i næsten hele april, blandt andet en karettur gennem København og modtagelse på Københavns Rådhus.

Dronningen er torsdag vendt hjem fra vinterferie i Norge, og hun vil indtil videre opholde sig på Fredensborg Slot.