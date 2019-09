Dronning Margrethe slår fast, at USA's præsident, Donald Trump, fortsat er velkommen til at komme på statsligt visit i Danmark. Han skulle efter planen have besøgt Danmark 2.-3. september, men besøget blev afvist knap to uger forinden.

Dronning Margrethe: Invitationen til Trump står ved magt

Selv om den amerikansk præsident, Donald Trump, aflyste et ellers planlagt statsbesøg i Danmark, må han gerne lægge vejen forbi en anden gang.

Dronning Margrethes invitation til Trump står nemlig ved magt, fortæller hun på et pressemøde.

- Det kan jo ske, at man bliver nødt til at aflyse et besøg, og så må man se, om det bliver gentaget senere.

- Jeg regner med, at det snarere bliver, at han siger: "Nu kan jeg godt", fordi invitationen står ved magt, siger dronning Margrethe.

Det var meningen, at den amerikanske præsident skulle have besøgt Danmark 2.-3. september.

Besøget blev aflyst knap to uger inden det ventede visit, efter at statsminister Mette Frederiksen (S) afviste at diskutere et muligt salg af Grønland med Trump.

Den bratte afvisning fra USA kom bag på både kongehuset og Mette Frederiksen.

- Jeg synes, det er ærgerligt, og jeg er selvfølgelig også overrasket, sagde statsministeren blandt andet.

Forholdet mellem Danmark og USA er dog stadig godt. Det slog Mette Frederiksen fast nogle dage efter aflysningen, hvor hun fortalte, at hun og Trump havde haft en konstruktiv telefonsamtale.

Selv om præsidenten sagde nej til at komme på det planlagte besøg i begyndelsen af september, smækkede han ikke døren i over for et fremtidigt visit.

Han ville "udsætte mødet til et andet tidspunkt", skrev Trump blandt andet på Twitter 21. august, hvor det danske besøg blev droppet.

Hvor lang tid der skal gå, før Danmark kan vente et statsvisit fra Trump, har præsidenten ikke løftet sløret for.