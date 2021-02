Se billedserie Grundet sin geografiske placering har flere af verdens største nationer stærke interesser i Arktis. Her er det Thulebasen i Grønland. Foto: Thomas Lekfeldt/Ritzau Scanpix

Droner og nyt radarsystem skal overvåge Arktis

Et politisk flertal afsætter et milliardbeløb til at lappe sorte huller i overvågningen af Arktis. Spørgsmålet er, om det stiller USA tilfreds, siger lektor.

Danmark - 11. februar 2021 kl. 20:00 Af Ritzau Kontakt redaktionen

Arktis er blevet en stadig vigtigere geografisk nøglebrik i et sikkerheds- og forsvarspolitisk spil mellem supermagter som USA, Kina og Rusland. Men dermed stiger også behovet for at kunne følge med i aktiviteterne i regionen, mener et politisk flertal i Folketinget, som nu vil bruge halvanden milliard kroner på at øge tilstedeværelsen i Arktis frem mod 2023.

