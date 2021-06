Drone og redningsfartøjer leder efter 20-årig på Bornholm

20-årige Nicki var natten til søndag til fest i Rønne. Han forlod festen omkring klokken to om natten og er ikke set siden.

Mandag eftermiddag begynder Beredskabsstyrelsen og Politihjemmeværnet at stemme dørklokker i Rønne som led i politiets eftersøgning af den 20-årige.

Politiet har sendt en drone på vingerne, og to redningsfartøjer fra Søfartstjenesten deltager i eftersøgningen.

Bornholms Politi opfordrer også borgerne i og omkring Rønne til at tjekke kældre, skure, haver og lignende for at se, om han opholder sig der.

Umiddelbart mener politiet ikke, at han har forladt Bornholm. De hører gerne fra vidner, der kan have set ham efter klokken to natten til søndag.

Nicki var iført shorts, en sort hoodie, sorte converse og medbragte en skuldertaske. Han er cirka 180 cm høj, almindelig af bygning og har mørkt hår.