Driftig boligsælger går til grænsen og over

Onsdag 27. januar fylder ejendomsmægler Peter Norvig 60 år.

Han er nok en af Danmarks mest kendte ejendomsmæglere.

Peter Norvig er gift med kollegaen Hanne Nørrisgaard, og de to var en dynamisk duo med egne butikker som franchisetagere i Nybolig-kæden med speciale i projektsalg.

Parret havde stor succes, og formuen voksede. I 2002 kunne de købe en liebhavervilla ved Bagsværd Sø til 45 millioner i det, der dengang var Danmarks dyreste bolighandel.

Ifølge Børsen havde de to 120 ansatte fordelt på 22 butikker, da boligmarkedet toppede i 2005. Det år solgte de omkring 4000 boliger.

Men boligboblen brast, festen sluttede, finanskrisen bragede løs, og formuen forsvandt.

I 2011 måtte parret overdrage deres forretninger tilbage til Nybolig, og i 2012 blev luksusvillaen solgt.

Siden har parret været involveret i flere andre selskaber.

Peter Norvig har ofte været i søgelyset for sin måde at gøre forretninger på - og det både i den bløde og den hårde ende af skalaen, så at sige.

Både for kreative salgstricks som en gratis uge i en ferielejlighed i Bulgarien ved bolighandler, men også mere alvorlige sager som manglende tilbagebetaling af depositum efter fejlslagne bolighandler.

Peter Norvigs tidligere virksomheder har ifølge Dansk Ejendomsmæglerforening samlet fået bøder for over 750.000 kroner.

Peter Norvig blev i 2013 ekskluderet fra Dansk Ejendomsmæglerforening, og i 2018 blev han frataget retten til at bruge titlen ejendomsmægler af Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Det har han dog gjort alligevel, hvilket ifølge Ekstra Bladet også har kostet ham en stor bøde.

Den driftige forretningsmand, som senest har været ansat som direktør i virksomheden Living Homes, tager dog ikke tingene så tungt, har han fortalt mediet Ejendomswatch:

- Jeg kan ikke løbe fra fortiden, og det har jeg ikke tænkt mig at gøre. Men jeg kan skabe mig en skøn fremtid.

Ifølge samme medie er Peter Norvig og hans hustru senest mistænkt for svindel med lønkompensation fra coronahjælpepakken.

Ifølge mediet blev de to i januar anholdt og sigtet for svindel for 2,6 millioner kroner.

Peter Norvig nægter sig skyldig i at have gjort noget ulovligt, har han tidligere sagt til Ejendomswatch.