Dreng vågner af koma efter ulykke under skoleudflugt

En otteårig dreng er vågnet fra koma efter en ulykke under en skoleudflugt i sidste uge. Han betragtes ikke længere som værende i livsfare.

Det bekræfter Sabina Marquard, der er skoleleder på Stjernevejskolen, hvor drengen går, skriver Horsens Folkeblad.

- Det var lige præcis sådan en besked, vi drømte om, siger hun til avisen.

Onsdag i sidste uge var drengen og 43 skolekammerater fra 1. og 2. klasse ved Hedensted Søerne, hvor de skulle udføre forskellige aktiviteter såsom at samle ting i naturen.

De var opdelt i grupper, men i en kortere periode var drengen alene. En anden elev fandt bagefter den otteårige dreng livløs med en snor om halsen.

To voksne tog sig af drengen, mens to andre voksne, der også var med på turen, sørgede for at få de resterende børn hjem i bus.

Det er uvist, hvad der skete, men drengen blev indlagt på Aarhus Universitetshospital i Skejby, hvor han stadig befinder sig.

Familien er endnu ikke blevet oplyst om, hvornår det forventes, at drengen kan udskrives. Det er endnu uklart, om drengen slipper uden mén.