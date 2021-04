Dreng stukket ned på gaden i Odense

- Den forurettede er bragt til Odense Universitetshospital, og han er uden for livsfare, siger politiets vagtchef Henrik Strauss.

Efter knivstikkeriet stak gerningsmanden af.

- Men vi anholder en anden dreng på gaden halvanden time senere, fortæller vagtchefen.

Han vil ikke fortælle, hvor gamle de to drenge er, men kun oplyse, at de begge er under 18 år.

Motivet kan politiet mandag aften ikke sige noget om.

- Det er vi ved at stykke sammen, forklarer Henrik Strauss.

Politiet behandler sagen som grov vold og ikke som drabsforsøg. Det vil sige, at gerningsmanden efter politiet opfattelse ikke har haft til hensigt at slå offeret ihjel.