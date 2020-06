Dreng på 16 år sigtes for drabsforsøg i Korsør

En dreng på 16 år sigtes for at ville slå en anden ung ihjel under et slagsmål i Korsør sent mandag aften, oplyser politiet.

Tirsdag skal en dommer afgøre, om der er grundlag for at varetægtsfængsle den anholdte.

Volden fandt sted på en multibane ved Motalavej, og politiet fik meldinger om sagen lidt før klokken 23.

Det viste sig, at en 17-årig var blevet ramt af knivstik i brystet, oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi. Tirsdag formiddag er han fortsat indlagt på hospital.

Oprindeligt anholdt politiet fire personer, men tre blev løsladt. Tilbage er den 16-årige, som sigtes for drabsforsøg.

Det fremgår ikke af politiets pressemeddelelse om sagen, om han nægter eller erkender at have stukket den anden med kniv.

De implicerede er fra lokalområdet, oplyser politiet.