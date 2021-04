Dreng overfaldet på sin adresse af ukendte gerningsmænd

Episoden fandt sted på Lyngbygårdsvej omkring klokken 18.50. Her blev drengen, der er født i 2005, opsøgt på sin adresse og overfaldet af mellem tre og fem personer.

Han blev sandsynligvis overfaldet med et bat, men det er fortsat uklart, oplyser Daniel Cunneely.

Han fortæller, at drengen er uden for livsfare, og at han har været ved bevidsthed under hele forløbet.

Episoden blev anmeldt til politiet af en anden beboer i lejligheden.

Politiet har endnu ingen anholdte i sagen og har heller ikke umiddelbart et klart motiv.

- Men på nuværende tidspunkt vurderer vi ikke, at det er banderelateret, siger vagtchefen.

Politiets efterforskere er natten til tirsdag omkring klokken 01.00 stadig til stede på adressen for at foretage undersøgelser.