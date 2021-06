Dreng fik blødning i hjernen efter overfald - 28-årig anholdt

Den 28-årige bliver torsdag fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Lyngby. Her vil anklagemyndigheden forlange den 28-årige varetægtsfængslet. To andre sidder i forvejen fængslet i sagen.

Anklagerfuldmægtig hos Nordsjællands Politi Kenneth Siljat oplyser til Ritzau, at der er rejst sigtelse efter straffelovens bestemmelse om legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter. Det er den bestemmelse, der ofte omtales som grov vold.

Ifølge sigtelsen har tre personer overfaldet den 15-årige dreng og slået ham flere gange, blandt andet på armen og i hovedet med et bat eller en fastelavnskølle.

Ifølge Siljat er det formentlig nogle uoverensstemmelser blandt unge mennesker, som ligger bag. Der er altså ikke tale om banderelateret vold eller lignende.

Den 28-årige har været efterlyst siden tirsdag. Han blev anholdt torsdag morgen klokken 04.34 i en anden politikreds, efter at politiet havde modtaget et tip.

Nordsjællands Politi ønsker af hensyn til sagens opklaring ikke at oplyse nærmere om, hvor anholdelsen fandt sted.

Torsdagens retsmøde vil efter planen blive indledt klokken 10.30 ved Retten i Lyngby. Her skal en dommer på baggrund af politiets foreløbige bevismateriale i sagen tage stilling til, om der er grundlag for at fængsle den 28, mens politiet efterforsker videre.

Kenneth Siljat oplyser, at han til retsmødet vil begære lukkede døre. Hvis dørene lukkes, vil det sige, at offentligheden ikke får adgang til de oplysninger, der bliver lagt frem under retsmødet.

Dørlukning kan blandt andet ske af hensyn til politiets videre efterforskning, for eksempel for at forhindre at vidner kan tilpasse deres forklaring ud fra, hvad der er lagt frem. Det er op til dommeren at afgøre, om dørene skal lukkes eller ej.