Antallet af skilsmisser faldt drastisk i 2019

Langt færre blev skilt i 2019 end året før, viser tal fra Danmarks Statistik. Mens der i 2018 var 15.034 skilsmisser, var der i 2019 10.530. Det er et fald på 30 procent.

Der blev fra 1. april 2019 indført nye regler for skilsmisser i Danmark. Her blev det blandt andet et krav, at ægtepar med børn skulle gennem en refleksionsperiode på tre måneder, inden en skilsmisse realiseres.