En 29-årig mand nægtede torsdag ved Retten i Nykøbing Falster at have dræbt sin kæreste, 34-årige Bettina Olsen, der blev fundet død i november 2017. (Arkivfoto)

Dræbte Bettina Olsen havde 97 skader

En 29-årig mand nægter at have dræbt den 24-årige Bettina Olsen. Hendes mange skader stammer ifølge ham fra en trafikulykke.

Torsdag afviste en 29-årig mand i Retten i Nykøbing Falster at have dræbt sin 34-årige kæreste på brutal vis. Dog erkendte han at have gemt liget under nogle madrasser og anbragt et bordtennisbord i to dele ovenpå.

