Dræbt på Langebro: Rekordbeløb indsamlet til afdød betjents familie

Natten til tirsdag den 23. juli mistede en 35-årig politiassistent ved Københavns Politi livet i en trafikulykke på Langebro i København. Dagen efter startede den frivillige forening Thin Blue Line, som støtter politifolk, der er kommet til skade i tjeneste eller deres pårørende, en indsamling til betjentens gravide hustru og deres 2-årige barn. I dag slutter indsamlingen med et beløb på knap 1,3 millioner kroner, og det er første gang, at foreningen samler så stort et beløb ind. Det skriver DR P4 København.

- Indsamlingen er gået over al forventning, fortæller Allan Beier, næstformand i foreningen Thin Blue Line, til DR P4 København.

Foreningen har eksisteret siden 2016, og det er fjerde gang, at den samler ind til pårørende, og den store interesse glæder næstformanden.

- Dét, at vi kan hjælpe med at gøre tingene lidt mindre ondt, er egentlig det, vi gerne vil med den her opsamling, siger Allan Beier til DR P4 København.

De fleste af beløbene ligger mellem 100 og 500 kroner, og det viser, at der er bred opbakning fra både betjente, familie, venner og bekendte til betjente samt borgere i landet, som kan identificere sig med den tragiske henvendelse, mener Allan Beier.

- Det er opbakning, støtte, anerkendelse og kærlighed til det, vi laver og til politiet og politifolkene derude.

Den 6. december 2016 blev Zandra Schumann hentet af en kollega på sit arbejde og blev bedt om at følge med på kontoret. Der stod to betjente, som fortalte hende, at hendes forlovede, hundefører ved Københavns Vestegns Politi, Jesper Jul, var blevet skudt, mens han var på arbejde på Albertslund Politigård.

- Jeg spørger den ene af dem, hvor Jesper er blevet skudt henne. Da han siger, at han er blevet skudt i hovedet, kan jeg bare mærke, at jeg knækker sammen, og så tænker jeg ikke klart længere, fortæller Zandra Schumann til DR P4 København.

43-årige Jesper Jul døde dagen efter, han var blevet skudt, og Zandra Schumann prøvede at samle stumperne i deres fælles liv.

- Man er fanget i en chokfase, men efter et par dage gik det op for mig, hvor mange praktiske ting, der var at tage stilling til, siger Zandra Schumann til DR P4 København.

Zandra Schumann og Jesper Jul var forlovede, ved at planlægge deres bryllup og havde samme sommer købt hus sammen i Solrød Kommune. Fordi de ikke var gift, kunne Zandra Schumann ikke få erstatning, ligesom hun heller ikke var berettiget til penge fra tjenestemandspensionen.

Hun modtog derefter hjælp fra Thin Blue Line, hvilket var altafgørende.

- Jeg stod i en tragisk situation, og hele mit liv havde ændret sig drastisk. At jeg kunne få lov til at beholde min base, var altafgørende, fortæller Zandra Schumann, som fik 665.000 kroner fra indsamlingen, til DR P4 København.

En del af forklaringen på, at der er pæn opbakning til indsamlingerne til pårørende, skyldes de teknologiske muligheder, siger professor Thomas Plough, der blandt andet forsker i moralfilosofi og etik på Aalborg Universitet, til DR P4 København.

- Med smartphones og Facebook er der kort fra følelse til handling. Vi ser det også, når folk udtrykker frustration og for eksempel truer en politiker, men i det her tilfælde bliver folk berørt af en familie, der mister et medlem, og så er der mulighed for at støtte lynhurtigt.

Tilslutningen til indsamlingerne viser også, at de sociale medier kan skabe en forbindelse mellem mennesker, der ikke kender hinanden, siger professoren til DR P4 København.

- Det her er mennesker, der på en eller anden måde er i vores netværk, og så tænker vi ?hov, det kunne have været os?. På den måde bringer sociale medier os tættere og skaber en genkendelse hos hinanden.