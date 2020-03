Dræbt 81-årig skældte formodet seriemorder ud

81-årige Inez Hasselblad havde et par gange skældt en ung mand ud, som i Københavns Byret sidder anklaget for at have dræbt hende og to andre ældre.

Hasselblad, som blev fundet død i sin lejlighed på Vangehusvej på Østerbro 8. marts i fjor, boede i samme boligblok, som den tiltaltes mor. Moren boede her med den tiltaltes brødre på henholdsvis 21 og 7 år.

- Hun var vores nabo - altså ikke overfor, men hun boede på den anden side af væggen. Jeg har snakket med hende nogle gange, hvor hun har skældt mig ud, fordi vi har holdt nogle fester, fortæller den 27-årige.

Anklagemyndigheden mener, at Inez Hasselblad, der - hvis hun havde levet - ville være blevet oldemor i maj sidste år, blev kvalt i sin lejlighed på et tidspunkt mellem den 7. marts klokken 18.30 og middagstid den følgende dag.

I retten fortæller den 27-årige, at han 7. marts var i Inez Hasselblads lejlighed. Han havde ringet på, fordi han ville låne den ældre dames telefon for at ringe til sin mor. Hans egen telefon var nemlig løbet tør for strøm.

I opgangen stod Hasselblads rollator og på den lå der både pas og dankort tilhørende hende, lyder forklaringen fra den tiltalte. Han snuppede begge dele. Siden blev dankortet misbrugt.

Men anklager Søren Harbo er af en anden overbevisning. Hans teori er, at der er sket et rovmord, hvor den 27-årige dræbte den ældre dame, tog hendes betalingskort, som han siden misbrugte.

Den 27-årige er tidligere straffet for voldtægt og drabsforsøg, og blev i både by- og landsret dømt til forvaring tilbage i 2011. I 2012 valgte Højesteret dog at ændre straffen til syv års fængsel på grund af hans unge alder.

Han blev anholdt den 9. marts om aftenen, og under den videre efterforskning blev der rejst sigtelse for yderligere to drab. Det ene på 80-årige Peter Jensen Olsen, som også boede i boligblokken på Vangehusvej.

Den 27-årige fortæller tirsdag i retten, at han ofte talte med Olsen, men anklager Søren Harbo har ikke spurgt yderligere ind til det. Det kommer formentlig senere i sagen, hvor Peter Jensen Olsens død er på programmet.

Han blev fundet død få dage før Inez Hasselblad.

82-årige Eva Karin Regina Hoffmeister er ifølge anklagemyndigheden også blevet dræbt af den 27-årige. Det skete godt en måned tidligere.

I første omgang blev både Olsens og Hoffmeisters død anset som naturlig, og det var først i forbindelse med efterforskningen af Inez Hasselblads død, at de to andre dødsfald blev betragtet som drab.

Der ventes at falde dom i sagen til maj.