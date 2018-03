Drabstiltalte Madsen: Flere end 1000 har været i ubåd

- Jeg synes, at vi mangler at høre lidt om, hvem Peter Madsen er, begynder forsvareren.

Peter Madsen fortæller, at flere end 1000 mennesker har været om bord på ubåden "UC3 Nautilus".

- Der er aldrig nogensinde blevet krummet et hår på nogen som helst på turene med de her over 1000, der har været i ubåden, forsikrer ubådsbyggeren, der er tiltalt for at have mishandlet og slået journalisten Kim Wall ihjel i ubåden.

Den drabstiltalte fortæller længe og detaljeret om sine personlige forhold og sine mange projekter. Flere gange så længe, at dommeren må bede ham holde sig på sporet.

Spørgsmålene kommer blandt andet ind på projekter i Copenhagen Suborbitals (CS) og Raketmadsens Rumlaboratorium.

Han fortæller om et "kapløb" mellem hans rumlaboratorie og CS om først at sende en raket op.

Betina Hald Engmark får desuden Madsen til at fortælle om en række kvinder, som han har set gennem de seneste år, og som er indkaldt som vidner i sagen.

Blandt andet nævner hun en veninde til Peter Madsen, som på et tidspunkt har lånt hans harddisk, hvor der er fundet makabre videofilm af halsoverskæringer af kvinder.

Ligeledes spørger forsvareren, om en række praktikanter i Raketmadsens Rumlaboratorium kan have haft adgang til hans computer. Madsen fortæller, at han ikke var den eneste med adgang til computeren.

Sagen mod Peter Madsen begyndte den 8. marts, og onsdag er hele dagen blevet brugt på hans forklaring. Forsvarerens afhøring af Peter Madsen fortsætter den 28. marts, hvor Betina Hald Engmark vil bruge et par timer på at stille endnu flere spørgsmål.

De vil handle om ubåden, fortæller forsvareren.

Torsdag ventes at retten at begynde afhøringen af vidner. I alt er der indkaldt 37 vidner.