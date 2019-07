Drabstiltalt undskylder: Kan ikke forklare hvor dårligt jeg har det

En 28-årig mand, der er tiltalt for at have dræbt og parteret en 40-årig kvinde, kommer med en undskyldning, kort før retten trækker sig tilbage for at afgøre sagen.

- Jeg kan ikke sætte ord på, hvor dårligt jeg har det.

- Jeg vil gerne sige undskyld til alle de berørte, siger han.

Han er iført mørkt tøj og har det mørke hår bundet op i en hestehale, da han tøvende siger ordene.

Kort forinden har hans forsvarsadvokat, Mogens Kjær, leveret sine afsluttende bemærkninger i sagen ved Retten i Aalborg.

Manden erkender det faktiske forløb, men nægter sig skyldig i drab og usømmelig omgang med lig.

Nægtelsen skyldes ifølge forsvarsadvokaten, at manden ikke har haft forsæt til at begå drab.

Det er resultatet af en akut opstået rustilstand, som forsvarsadvokaten sammenligner med en pludselig opstået sindssygdom.

En tilstand, der ifølge forsvarsadvokaten er fremkaldt af alkoholindtagelse kombineret med stesolider.

Den forklaring køber anklager Mette Bendix ikke. Hun henviser til, at mandens ekskæreste og ven begge så manden umiddelbart efter drabet.

De har beskrevet ham som fattet og upåvirket, da de så ham med blodindsmurte hænder i garagen.

Men forsvarsadvokaten ser ikke beviser for, at handlingen var planlagt.

- Der er ikke et gram af planlægning eller bevidsthed i det her. Det er der ikke ført noget som helst bevis for, siger Mogens Kjær.

Retslægerådet har dog afvist argumentet om, at manden på gerningstidspunktet befandt sig i en patologisk rus, der kan sidestilles med forbigående sindssygdom.

Anklageren kræver, at manden idømmes mindst 16 års fængsel for drab, usømmelig behandling af lig og våbenbesiddelse.

Hun har i sin procedure tegnet et billede af en person, der er fascineret af knive og flere gange over for venner har udtrykt ønske om at begå drab.

Mette Bendix hæfter sig også ved, at den tiltalte på et foto fra mobiltelefonen har malet sig sort-hvid i ansigtet på samme måde som den drabsdømte Peter Lundin.

Derudover er der hos den tiltalte fundet tegninger af henrettelser og med seksuelle motiver.

Men advokaten afviser, at de kan bruges som beviser.

- Der er lavet flere hundrede tegninger, og så har man fundet fire-fem stykker, der blev tegnet for mere end ti år siden. Det tegner altså ikke et billede af, at vi her har en omvandrende psykopat, siger Mogens Kjær.

Retten træffer afgørelse i sagen torsdag eftermiddag.