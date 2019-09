Drabstiltalt sendte fotos af døende kone: Det var et uheld

En 36-årig mand erkender at have stukket sin kone med kniv i en lejlighed i det vestlige Aarhus 9. september 2018.

- Det, der skete, var et uheld. Jeg er ikke en kriminel person, siger manden, da han udspørges for sidste gang, inden retten skal afgøre sagen.

Den tiltalte erkender, at han stak kvinden fem til seks gange.

Efter at han havde stukket kvinden, tog han ifølge anklageskriftet to billeder, mens kvinden stadig var i live.

Disse billeder delte han efterfølgende med to personer via beskedtjenesten Messenger.

I efterfølgende beskeder skrev han:

"Har slået horeungen ihjel - endeligt", og "Broder har slået horeungen ihjel - tager til politiet - overgiver mig".

Den tiltalte har erkendt, at han tog billederne og delte dem.

Formålet med at sende billederne var ifølge manden at få hjælp. Ordlyden af beskederne husker han ikke.

Flere vidner har berettet om et tumultarisk parforhold.

Det er også kommet frem, at kommunen var underrettet om problemerne i ægteskabet og holdt børnene under observation.

Den tiltalte har forklaret, at han ved flere lejligheder følte sig truet af kvinden.

Det gjorde han angiveligt også den pågældende dag, da drabet fandt sted.

Angrebet på kvinden var således en slags selvforsvar, hævder han og påstår frifindelse for at have udført det, der kaldes lovligt nødværge.

Men den forklaring køber senioranklager Birgitte Ernst ikke.

Hun mener, at drabet bunder i jalousi over, at kvinden ville forlade ham til fordel for en anden mand.

- Det er min opfattelse, at drabet var planlagt.

- Han (den tiltalte, red.) var vred over, at hun ville skilles. Og han var i særdeleshed vred over, at hun havde fundet en ny kæreste, siger anklageren.

Hun kalder drabet for ualmindeligt groft.

Drabet skete, mens parrets tre mindreårige børn var til stede i lejligheden.

Faren er tyrkisk statsborger, og han står ifølge anklageren til en lang frihedsstraf og efterfølgende udvisning af landet.

Det er uvist, om han kan beholde forældremyndigheden over børnene. Det skal formentlig afgøres ved en særskilt retssag.

Sagen fortsætter onsdag eftermiddag med de afsluttende bemærkninger fra anklager og forsvarer.