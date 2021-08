Drabstiltalt præst nægter at tale i offentligt retsmøde

Den drabstiltalte præst Thomas Gotthard nægtede tirsdag formiddag at udtale sig ved et offentligt retsmøde ved Retten i Hillerød om drabet på hans hustru Maria From Jakobsen. Et drab, som Gotthard har tilstået under en politiafhøring.

Og det fik dommer Betina Heldmann til at lukke dørene til retsmødet. Hun mente, at det ville "hindre sagens oplysning", som det hedder i retsplejeloven, hvis Gotthard ikke afgiver forklaring over for retten tirsdag.

Dermed har den drabstiltalte præst fået held med en manøvre, som den berygtede drabsmand Peter Lundin forsøgte tilbage i år 2000. En manøvre som Lundin ikke havde held med dengang.

Lundin havde over for politiet tilstået at have dræbt sin kæreste og hendes to sønner. Den forklaring ville man have ham til at afgive i retten, så man kunne fremme sagen som en tilståelsessag.

Men det ville Retten i Rødovre dengang ikke gå med til, og Østre Landsret var enigt. De to domstole sagde dengang, at det ikke skulle være op til den sigtede at råde over offentligheden i retsplejen.

Alligevel valgte Betina Heldmann at lukke dørene, netop fordi Thomas Gotthard ikke vil afgive forklaring med journalister og tilhørere til stede i retslokalet.

Hvis Thomas Gotthard ikke tilstår i retten, så skal sagen gennemføres med almindelig bevisførelse og bedømme af både dommere og nævninger. En sådan sag er allerede berammet til at skulle gennemføres senere på efteråret.

Sådan endte det også i sin tid i Lundinsagen. Her måtte man vente fem måneder på en afgørelse ved et nævningeting. Men domstolene dengang afgjorde altså, at hensynet til en offentlig retspleje vægtede tungere end hensynet til at få en tilståelse og dermed muligheden for at afslutte sagen hurtigere.

Senere tirsdag vil der - hvis Thomas Gotthard tilstår - blive afholdt et retsmøde, som har karakter af en egentlig tilståelsessag. Her vil retten antageligt gøre rede for, hvad der er blevet forklaret for de lukkede døre.

Om der bliver et retsmøde senere tirsdag afhænger imidlertid af, om Thomas Gotthard aflægger tilståelse eller ej.

Maria From Jakobsen blev i efteråret meldt savnet af et familiemedlem. Efter nogle uger blev hendes mand, Thomas Gotthard anholdt og fængslet. Politiet havde dog ikke fundet noget lig.

Inden sommerferien meldte Nordsjællands Politi imidlertid ud, at man havde fundet "jordiske rester" fra Maria From Jakobsen, og at man dermed var sikker på, at hun var død. På det tidspunkt var der allerede rejst tiltale for drab og bortskaffelse af lig.