Drabstiltalt hørte kranie knage: Jeg råbte stop syv gange

En 19-årig mand fra Skagen blev lammet i benene efter at have indtaget ketamin - et middel, der blandt andet bruges til at bedøve heste med.

De ville give ham en lærestreg, men straffeaktionen gik tilsyneladende over gevind.

Det forklarer en 42-årig mand, da han fredag afgiver forklaring i sagen ved Retten i Hjørring.

- Jeg hørte, hans kranie knage mindst en gang og råbte stop, stop, forklarer manden, der er onkel til den 19-årige, der havde indtaget bedøvelsesmidlet kort forinden.

Den 42-årige er tiltalt for - sammen med tre andre mænd - at have dræbt den 20-årige mand.

Offeret blev fundet bevidstløs i sin lejlighed på Skagavej i Skagen om aftenen 16. januar.

Det var beboere i opgangen, der havde slået alarm til politiet, efter at de havde hørt tumult fra lejligheden.

Offeret var ilde tilredt og var blevet slået i hovedet med et baseballbat, håndvægte og vægtstænger. Desuden var han blevet stukket i ryggen med en køkkenkniv, en lommekniv og en saks.

Han blev med lægehelikopter fløjet til Aalborg Universitetshospital, men hans liv stod ikke til at redde. To dage senere blev han erklæret hjernedød.

Den 42-årige erkender, at han slog offeret flere gange med et baseballbat. En medgerningsmand greb en hjulnøgle og slog løs, selv om den 42-årige ifølge sin egen forklaring råbte stop syv gange.

De forlod herefter stedet, men to af mændene på 28 og 29 år vendte tilbage for at "gøre arbejdet færdigt", fortæller den 42-årige.

Han udpeger således de to medtiltalte som hovedansvarlige for drabet.

Men han erkender også sin egen rolle.

- Selvfølgelig skal jeg straffes for at have slået ham med battet. Men det var ikke min hensigt, at han skulle slås ihjel. Han var en god dreng. Jeg kunne godt lide ham, siger den 42-årige.

En af de tre andre medtiltalte erkender medvirken til vold, mens de to andre nægter sig skyldige.

Anklager Peter Rask mener, at den 42-årige mand er så farlig, at han skal idømmes forvaring - en sanktion på ubestemt tid.

De øvrige tre tiltalte kræves idømt almindelig fængselsstraf.

Der ventes dom i sagen til januar.