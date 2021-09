Drabstiltalt har tidligere erkendt mord på Nicoline Plintic

Nicoline Plintic Pedersen blev fundet livløs i en blodpøl den 14. juli 2020 i en lejlighed i et hus på Københavnsvej i Køge. I bygningen lå desuden den lille restaurant WokAmok.

Anklagemyndigheden mener, at den 19-årige dræbte hende, og at han gjorde det efter aftale og planlægning med en 23-årige mand, som også er tiltalt i sagen.

Det var den 23-årige, der kontaktede politiet efter drabet. På det tidspunkt befandt han sig selv i Horsens, flere hundrede kilometer fra gerningsstedet.

De afhøringsrapporter, som Kirsten Waage Jensen læser op fra, viser, at den 19-årige har skiftet forklaring flere gange i sagen. Først forklarede han, at Nicoline ville dræbe ham, og at der på drabsdagen ankom to personer til huset.

Den nærmere sammenhæng er onsdag ikke blevet uddybet nærmere. Men det interessante er, at den 19-årige ved en afhøring i november valgte at tilstå.

Her fortalte han, at han sammen med den anden tiltalte havde talt om, at Nicoline Plintic skulle slås ihjel. Han fortalte også, at det var ham, der gjorde det.

Men i maj 2021 fik han ny forsvarsadvokat. Og i den forbindelse valgte han at trække tilståelsen tilbage. Kirsten Waage Jensen vil gerne vide hvorfor.

- Jeg var 18 år gammel og ville virkelig gerne bare snakke med mine forældre, uden at politiet var til stede, fortæller den i dag 19-årige mand.

Han henviser til, at han som varetægtsfængslet var undergivet en såkaldt brev- og besøgskontrol, hvor politiet skulle overvåge både hans besøg og eventuelle kommunikation med omverdenen uden for murene.

Hans forklaring er nu, at han og Nicoline solgte stoffer sammen. I den forbindelse var der opstået en strid med en bagmand, en rocker kaldet Karim Albino.

Anklagemyndigheden mener, at denne Albino ikke findes.

Den 19-årige har i retten fortalt, at Nicoline blev dræbt af to rockere, der var sendt af Karim Albino, som han i øvrigt aldrig har mødt, og kun én gang har talt med via en lydchat.

- Hvis det da var ham. Jeg ved kun, at det ikke var S (medtiltaltes navn, red.).

Afhøringen af den 19-årige fortsætter onsdag. Den 23-årige medtiltalte har sagt, at han ikke vil afgive forklaring i retten.

Der ventes dom i sagen 28. oktober.