Drabstiltalt: Nicoline blev dræbt af rockertæskehold

Manden afgiver torsdag forklaring ved Retten i Roskilde, hvor han er under anklage for at have begået drabet, og en anden mand er anklaget for at have deltaget i planlægningen.

Gorillaerne var sendt af en person kaldet Karim Albino - om han findes i virkeligheden er uklart, men ifølge den tiltalte var han medlem af rockergruppen Satudarah og i stand til at levere kokain til videresalg.

Den 19-årige og Nicoline Plintic tjente penge til stoffer ved at sælge kokain, forklarer den 19-årige, men på et tidspunkt røg den unge kvinde uklar med bagmændene, og hun skulle sættes på plads.

Derfor ventede de to unge mennesker i lejligheden på, at et tæskehold skulle ankomme. Det gjorde de ifølge mandens forklaring den 14. juli 2020 omkring klokken 15.

- De farer over os begge. Den ene tager fat i min arm, men jeg slår ham i hovedet og får vristet mig fri, forklarer den 19-årige.

Nede i haven kan han høre larm fra lejligheden. Efter 10-20 minutter går han ind. Hans veninde ligger død på gulvet.

- Jeg tjekker, om hun er død, og så tager jeg min telefon og tager et billede. Hun var gennembanket gul og blå, og der ligger en nettopose ved siden af, som jeg trækker over hovedet på hende, fortæller den 19-årige.

Anklagemyndigheden mener imidlertid, at Karim Albino ikke eksisterer. Han er tværtimod identisk med den anden tiltalte mand i sagen, og der har ikke været noget tæskehold på stedet.

Drabet er ifølge anklagemyndigheden begået af den 19-årige, og det er sket efter aftale og planlægning med den 23-årige.

Anklager Kirsten Waage Jensen borer igen og igen i, hvorfor de to ikke forlod stedet, når de vidste, at der var et tæskehold på vej. Forklaringen ifølge den 19-årige var, at man i det miljø er nødt til at tage sin straf. Tager man den ikke, bliver det bare værre.

Afhøringen af ham fortsætter i den kommende uge. Her skal også den anden tiltalte forklare sig - hvis han da har lyst. Det har han ifølge sin advokat, Rasmus Sølberg nemlig ikke.

Derudover skal en række andre vidner afhøres. Der ventes dom i sagen 28. oktober.