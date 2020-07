Et drab på Bornholm i juni har vakt international interesse, og sagen er omtalt i blandt andet The New York Times, der mener, at racisme spillede en faktor i det dødelige overfald. Anklager, forsvarer, de sigtede og flere vidner har afvist, at det skulle være tilfældet. (Arkivfoto).

Drabssigtede brødre forbliver fængslet

Selv om begge brødre, der er sigtet for et omtalt drab på Bornholm, har afgivet forklaring, skal de fortsat sidde fængslet. Ellers kan de afstemme forklaringer.

Det var dog ikke ét slag eller stik, der var skyld i hans død, men den massive vold tilsammen, som han blev udsat for af et brødrepar, der tog livet af ham.

Han blev slået med granrafter, stukket med kniv, brændt og fik et knæ for sin hals. Den 28-årige mands sidste minutter ved Shelterpladsen på Bornholm var brutale.

