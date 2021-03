Drabssag fra Tilst kan først afgøres om et år

Der går et helt år, før Retten i Aarhus kan afgøre, om tre mænd er skyldige i at have dræbt en mand på en parkeringsplads i Tilst.

Det oplyser specialanklager Jesper Rubow fra Østjyllands Politi.

- Det ville have været hensigtsmæssigt med en tidligere berammelse af sagen, siger Jesper Rubow.

Både af hensyn til de tiltalte og til sagens opklaring ville en hurtigere afgørelse være ønskelig, forklarer han.

Forbrydelsen, som nævningesagen drejer sig om, fandt sted 27. februar sidste år.

En mand på 25 år blev ramt af flere skud, mens han sad i en Range Rover ved Søhøjen. Gerningsmændene flygtede i en BMW.

De tre nu tiltalte nægter sig skyldige. En af dem har været varetægtsfængslet siden marts. Han kommer altså til at sidde bag tremmer i godt to år, før det afgøres, om han faktisk er skyldig.

En af forsvarerne er advokat Morten Wosylus Kamp.

- Alle parter er enige om, at det ville være godt at få den afgjort den tidligere, siger han.

Årsagen til den store forsinkelse er ifølge forsvareren corona. Kravene om afstand begrænser antallet af lokaler, som retten råder over, forklarer han.

Advokat Naja Wærness Larsen forsvarer en mand, der blev anholdt og fængslet sidste sommer.

- Min klient er meget utilfreds med at skulle sidde i arresten i et år og ni måneder før dom, siger hun.

I retsplejeloven er en regel om, at en borger højst må være i varetægt i et år. Kun hvis der er særlige omstændigheder, må dommere forlænge fængslingen.

Politiet har tidligere udtalt, at man mente, at forbrydelsen skyldtes opgør i kriminelle miljøer. Offeret kom fra den såkaldte Kalmargade-bande, har Ekstra Bladet tidligere oplyst.

I anklageskriftet mod de tre er der også en påstand om, at to af mændene havde planer om at begå yderligere drab på en eller to personer. Desuden handler det om narkotika.

De tre tiltalte er 24, 25 og 28 år.