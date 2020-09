Drabsoffer i bandekonflikt blev lokket med hash

Den 18-årige Zobair Saidi blev lokket i et baghold, da han skulle samle en klump hash op, som blev kastet ud af et vindue i Ladegårdsparken i Holbæk 28. april sidste år.

Sådan er anklagemyndighedens udlægning af sagen, hvor der er rejst tiltale mod en 26-årige mand og en 28-årig mand, som ifølge anklageren begge har tilknytning til Bandidos.

De to mænd er begge tiltalt for drabet, som ifølge anklageren havde baggrund i en verserende konflikt mellem Bandidos og Vang-gruppen.

Derfor er der rejst tiltale efter den såkaldte bandeparagraf, og straffen kan blive ekstra hård. Tidligere er bandedrab blevet straffet med livstid.

De to mænd er også tiltalt for at have forsøgt at dræbe Zobair Saidi to dage forinden drabet.

Ligesom ved drabet var det en 27-årig mand, som forinden aftalte med den 18-årige, at der ville blive kastet en mindre mængde hash ud af et vindue.

Det gik imidlertid galt, da en 20-årig kvinde, som efter aftale med den 27-årige skulle kaste hashen, kom til at kaste klumpen ud af det forkerte vindue. To dage senere kastede den 27-årige hashen, og den 18-årige blev dræbt.

Anklager Anja Lund Liin mener ikke, at der er beviser for, at den unge kvinde vidste, at Zobair Saidi skulle slås ihjel.

- Det mener vi i hvert fald ikke, at vi kan bevise, siger anklageren.

Men den 20-årige kvinde er blevet sigtet for medvirken til grov vold og til dels forsøg på grov vold. Det ventes hun at erkende, når Retten i Holbæk onsdag behandler sagen mod hende som en tilståelsessag.

Ifølge anklagemyndigheden holdt den 27-årige mand, som var med til at lokke den 18-årige, fra efteråret 2018 til april 2019 møder med de to drabstiltalte mænd, hvor de planlagde drabet.

Den 27-årige er derfor sigtet for medvirken til drab og til dels forsøg på drab. Han ventes også at tilstå, og derfor er hans sag rejst som en tilståelsessag, der vil komme for retten 23. september.

Sagen mod de to drabstiltalte ventes først at komme for retten i januar.