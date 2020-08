Drabsmænd flygtede i hvid Mercedes efter skyderi

Efter at have skudt og dræbt en 27-årig mand fredag aften i Mørkhøj ved København, flygtede gerningsmændene i en hvid Mercedes SUV.

Politiet oplyser i en pressemeddelelse, at drabet at dømme ud fra de oplysninger, som efterforskningen indtil videre har tilvejebragt, var "en målrettet handling" - altså en likvidering.

Politiet modtog fredag aften lidt efter klokken 19 en anmeldelse om skud på Gyngemose Parkvej i Mørkhøj. En 27-årig mand i en sort Audi var blevet skudt og dræbt.

Politiets oplyser, at to mænd i sort tøj efterfølgende kørte fra stedet i den hvide Mercedes, og nogle timer senere blev en tilsvarende bil fundet i brand på Hvidegårdsvej i Lyngby.

Politiet efterlyser vidner, som kan bidrage til opklaringen. Blandt folk, som har observeret noget mistænkeligt i området nær gerningsstedet.

- Vi er også meget interesserede i at høre fra vidner, som har set en stor hvid Mercedes SUV køre i området omkring Mørkhøj og Lyngby fredag aften mellem klokken 19.15 og 23, siger politikommissær Ole Nielsen i en pressemeddelelse.

Eventuelle vidner kan kontakte politiet via telefon, men har også mulighed for at møde op ved en såkaldt mobil politistation, som Københavns Vestegns har opstillet i området.

Politiet er indtil videre tilbageholdende med at give yderligere oplysninger af hensyn til den videre efterforskning.