Thomas Gotthard modtager sin dom på 15 års fængsel, som han blev idømt for drabet på hans hustru, Maria From Jakobsen. (Arkivfoto)

Drabsdømt præst dropper anke og modtager fængselsstraf

Den drabsdømte sognepræst Thomas Gotthard anker ikke dommen på 15 års fængsel, som han fik for drabet på sin 43-årige hustru, Maria From Jakobsen.

Det oplyser hans advokat, Jesper Storm Thygesen, til Nordsjællands Politi, skriver Ekstra Bladet.

- Forsvareren for den drabsdømte mand fra Frederikssund har på sin klients vegne netop oplyst, at sagen ikke bliver anket til Østre Landsret, skriver Nordsjællands Politi på Twitter.

Først i juni valgte sognepræsten at lægge kortene på bordet og tilstå. Han udpegede flere steder for politiet, som fandt spor efter Maria From Jakobsen. Først da var man sikker på, at hun var død.

I ugevis hed det sig, at Maria From Jakobsen den 26. oktober havde forladt sit hjem på Nialsvej i Frederikssund i nedtrykt tilstand. Men politiets efterforskere fattede mistanke om, at hun var blevet dræbt, og Gotthard blev sigtet og fængslet.

Da han i retten tilstod drabet, fortalte han, hvordan han havde besluttet, at han ville slå sin kone ihjel.

Det hele skulle se ud, som om Maria From Jakobsen var forsvundet for at tage sit eget liv. I retten forklarede han, at han ville have fred for hende.

En uge inden begyndte han at forberede det.

I Føtex på Kalvøvej i Frederikssund studerede han etiketter på forskellige kemikalier for at finde ud af, hvilke kemikalier der var mest ætsende.

Han anskaffede sig i dagene efter en stor fodertønde på 208 liter, og i byggemarkedet Jem & Fix på Askelundsvej i Frederikssund købte han litervis af saltsyre til at opløse liget. Han købte også kaustisk soda.

Om morgenen den 26. oktober befandt han og Maria sig i haven. Hun var netop kommet hjem efter at have afleveret børnene i skole.

Da hun vendte ryggen til, slog han hende med en sten.

Den døde krop blev afklædt og anbragt i fodertønden. Den blev aflåst med en hængelås og anbragt i skuret, som også blev aflåst.